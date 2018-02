MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Industriegasekonzern Linde will wegen der geplanten Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair an die Aktionäre deutlich mehr Geld ausschütten. Der Linde-Vorstand werde der Hauptversammlung eine Dividende von insgesamt sieben Euro je Linde-Aktie vorschlagen, teilte der Dax -Konzern am Montag in München mit. Diese setze sich aus einer Gewinnbeteiligung von 3,90 Euro je Aktie für das Jahr 2017 sowie eine anteilige Ausschüttung für drei Quartale des laufenden Jahres von 3,10 Euro je Anteilsschein zusammen. Bei letzterem verwies Linde auf die Fusionsvereinbarung mit Praxair. Für das Jahr 2016 hatte Linde eine Dividende je Aktie in Höhe von 3,70 Euro gezahlt.

Linde und Praxair hatten ihren Zusammenschluss im vergangenen Sommer vereinbart. Der neue Konzern soll zum Weltmarktführer für Industriegase mit 66 Milliarden Euro Börsenwert, 80 000 Mitarbeitern und 27 Milliarden Euro Umsatz werden. Er soll aus den USA heraus geführt werden. Die IG Metall befürchtet den Verlust von Arbeitsplätzen und Mitbestimmungsrechten. Bei zu hohen Auflagen der Kartellbehörden haben sich Linde und Praxair einen Rückzieher vorbehalten./mne/jha/

ISIN DE0006483001 DE000A2E4L75

