Liebe Trader,

Der Kursverlauf der VW-Aktie befand sich nach einem Jahrestief aus September 2017, welches bei 124,75 Euro lag, in einem relativ stabilen Aufwärtstrendkanal. Der Trend konnte bis zu einem Jahreshoch im Januar 2018 auf ein Niveau von 192,46 Euro beibehalten werden. Anfang Februar geschah nach einer Umkehrkerze das Unvermeidbare und der Trendkanal wurde zur Unterseite verlassen. Dieser wird trotz der aktuellen Stabilitätsversuche aber vermutlich fortgesetzt, da die Formation eines symmetrischen Dreiecks in dem Chart ihre Gültigkeit finden könnte und aus charttechnischer Sicht eine Trendfortsetzung bestätigt - ob nach oben oder nach unten, kommt auf den vorangegangenen Trend an. Der anhaltende Dieselskandal hat nun auch Daimler getroffen und könnte noch die gesamte Branche nach unten ziehen.

Short-Chance:

Der derzeitige Abwärtstrend könnte sich aufgrund der vorliegenden Dreiecksformation durchaus weiter fortsetzen, in dieser Situation hat der Kurs der VW-Aktie noch ein Korrekturpotenzial bis in den Unterstützungsbereich zwischen 136,65 Euro und 147,40 Euro. Sollte dieser durchbrochen werden, sind weitere Korrekturbewegungen bis auf die Jahrestiefs aus 2017 bei 124,75 durchaus vorstellbar. Ein Stop sollte bei 172,50 Euro angesetzt werden, da der Kursverlauf bei diesem Wert wieder über den letzten markanten Hochs notieren sollte und damit weitere Kursgewinne bis auf die aktuellen Jahreshochs bei 192,46 Euro nach sich ziehen könnte.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 160,00 Euro

Kursziel: 147,40 / 136,65 Euro

Stopp: > 172,60 Euro

Risikogröße pro CFD: 12,50 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Volkswagen AG VZO. Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeit-punkt der Er-stellung der Analyse 167,32 Euro; 13:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

