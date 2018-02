Der EUR/USD baut seine Konsolidierungsphase zur Mitte des europäischen Handels aus und so schwankt er in einer schmalen Range zwischen Gewinn und Verlust. Das Tageshoch konnte bei 1,2435 gebildet werden und anschließend kam es zu einem Kursrückgang unter 1,2400, worauf eine Erholung zur 1,2415-20 folgte. Trotz der Bewegung in beide Richtungen, gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...