Bundesbank: Deutsches BIP könnte im 1Q um 0,7 Prozent steigen

Die Deutsche Bundesbank hält für das erste Quartal 2018 eine leichte Beschleunigung des Wirtschaftswachstums in Deutschland für möglich. In ihrem aktuellen Monatsbericht für Februar schreibt die Bundesbank: "Die deutsche Wirtschaft dürfte im ersten Quartal des Jahres 2018 an das hohe mittlere Expansionstempo des Vorjahres anknüpfen." Das Quartalswachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) hatte 2017 im Mittel bei 0,7 Prozent gelegen. Im vierten Quartal war das BIP um 0,6 Prozent gestiegen.

IMK: Konjunktur wächst weiter, aber überhitzt nicht

Die Konjunktur in Deutschland läuft nach jüngsten Daten des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) "weiter kräftig", droht jedoch nicht zu überhitzen. Das Risiko, dass Deutschland in den kommenden drei Monaten in eine Rezession gerät, liegt dabei laut den Experten des gewerkschaftsnahen Wirtschaftsforschungsinstitutes "weiter nahe bei null". Das signalisiere der Konjunkturindikator des IMK. Für den Zeitraum von Februar bis Ende April weist das Frühwarninstrument demnach eine mittlere Rezessionswahrscheinlichkeit von nur 1,3 Prozent aus.

EZB: Eurozone-Leistungsbilanzüberschuss sinkt auf 29,9 Mrd Euro

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat sich im Dezember verringert. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) sank der Leistungsbilanzüberschuss saisonbereinigt auf 29,9 (Vormonat: 35,0) Milliarden Euro. Der Überschuss in der Handelsbilanz stieg leicht auf 30,9 (30,4) Milliarden Euro, wobei die Ausfuhren auf 199,7 (195,5) Milliarden Euro zulegten und die Einfuhren auf 168,7 (165,0) Milliarden Euro.

Lettlands Notenbankchef wegen Korruptionsverdachts festgenommen

Der Gouverneur der lettischen Notenbank ist am Wochenende von der lettischen Antikorruptionsbehörde im Rahmen einer strafrechtlichen Untersuchung festgenommen worden. Ministerpräsident Maris Kucinskis sagte, dass er am Montag eine außerordentliche Kabinettssitzung einberufen werde, um die Inhaftierung von Ilmars Rimsevics zu erörtern, der als Gouverneur der Bank von Lettland auch im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sitzt, hieß es in einer Erklärung, die auf der Website des Premiers veröffentlicht wurde.

EZB verhängt Moratorium über lettische ABLV Bank

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die lettische Bankaufsichtsbehörde angewiesen, der ABLV Bank Auszahlungen zu untersagen. Grund sei eine signifikante Verschlechterung ihrer Finanzposition, teilte die EZB mit. Hintergrund ist der Vorwurf der US-Behörden, das Institut betreibe Geschäfte, die gegen Abschnitt 311 des US Patriot Act verstießen. Das US-Finanzministerium hatte der ABLV Bank in der vergangenen Woche vorgeworfen, Geschäftsverbindungen nach Russland, der Ukraine und Aserbaidschan sowie Nordkorea zu unterhalten.

Kramp-Karrenbauer soll CDU-Generalsekretärin werden - Zeitung

Neue Generalsekretärin der CDU soll einem Zeitungsbericht zufolge die bisherige saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer werden. Das meldet die Süddeutsche Zeitung. Über diesen Vorschlag wolle die CDU-Vorsitzende Angela Merkel am Montagvormittag die Führungsgremien ihrer Partei informieren.

Deutsche haben kaum Vertrauen zur designierten SPD-Chefin Nahles

SPD-Hoffnungsträgerin Andreas Nahles genießt nur wenig Rückhalt bei den Wählern. Wenn sie ihre Kanzlerin oder ihren Kanzler direkt wählen könnten, würden sich in dieser Woche nur 16 Prozent für die SPD-Fraktionsvorsitzende entscheiden, wie aus dem aktuellen Trendbarometer für die Fernsehsender RTL und N-TV hervorgeht. Das sind 7 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche.

US-Tech-Konzerne können russische Manipulation nur schwer stoppen

Die gezielte Einflussnahme Russlands auf die Präsidentenwahlen 2016 hat die USA erschüttert. Seitdem sehen sich die Tech-Riesen und ihre sozialen Medien schwerer Kritik ausgesetzt, sie bedrohten die Demokratie. Die nun erhobene Anklage gegen drei russische Firmen und 13 Einzelpersonen zeigt, wie schlecht vorbereitet sie auf die aggressive Einflussnahme von russischer Seite waren.

Damaskus will Kurden in Afrin gegen Türkei zu Hilfe kommen

Syrische Regierungstruppen wollen laut Medienberichten den Kurden in Afrin gegen die türkische Offensive zu Hilfe kommen. "Volkskräfte werden binnen Stunden in Afrin eintreffen, um den Widerstand des Volkes gegen den Angriff des türkischen Regimes zu unterstützen", meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Montag. Die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) hatten zuvor Damaskus wiederholt um Hilfe gebeten.

