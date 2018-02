Ultrakondensatoren beginnen dort, wo normale Kondensatoren und Elkos aufhören: bei Kapazitäten, die sich an ein Farad annähern. Doch ihre Funktion ist etwas anders: Sie sind weniger als Filterelement geeignet, denn als Energiespeicher. Zudem erheben gerade die interessanteren Applikationen wie mobile Stromversorgungen und USV-Lösungen besondere Ansprüche. Diesen können Ultrakondensatoren hervorragend nachkommen.

Kleinere Ultrakondensatoren von unter einem bis zu einigen zehn Farad sind gut geeignet, um flüchtige Speicher in Geräten bei Netzunterbrechungen für einige Tage bis Wochen abzusichern oder kleine Stromverbraucher wie Fahrrad-Rücklichter einige Minuten zu versorgen. Auch als Pufferkondensator für Batterien, Akkus und als Netzstabilisierung sowie anstelle von Batterien beziehungsweise Akkus in Taschenlampen sind Ultrakondensatoren gut geeignet, wenn sie geladen gehalten werden - beispielsweise in Kombination mit einem Handkurbelgenerator. Sie erreichen heute bereits fünf Prozent der Kapazität gleichgroßer Akkus bei weit höheren zulässigen Lade- und Entladeströmen und Lebensdauern.

Verlustarme Energiespeicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...