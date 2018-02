Simpel formuliert ist es nur die Substitution einer Motorschutzschalter-Schütz-Kombination durch einen modernen Hybrid-Motorstarter", bringt es Horst Schmid auf den Punkt. Der Leiter der Elektrotechnik-Abteilung bei HES Erkert Präzisionsteile in Sulzbach an der Murr ist sich aber durchaus bewusst, dass es sich um einen Quantensprung handelt, den die hybride Startertechnik ermöglicht. Insofern schätzt der Automatisierungsexperte die umfangreiche Funktionalität heutiger Motorstarter und beobachtet deren Entwicklung sehr genau.

Zum Hintergrund: HES Erkert Präzisionsteile gehört mit etwa 1 400 Mitarbeitern zu den bedeutenden Lohnfertigern in Deutschland und zählt unter anderem zu den wichtigen Zulieferern der Automotive-Branche. Um stets am Puls der Zeit zu bleiben, entwickelt und baut das Unternehmen im Geschäftsbereich ,Sondermaschinenbau' viele Produktionslösungen selbst. Allein die Verkettungen zwischen den mehreren Hundert Werkzeugmaschinen zum Fräsen, Drehen, Bohren, Schleifen, Kaltwalzen etc. hat die Kilometergrenze weit überschritten. "Bei den vielen Tausend Elektromotoren, die wir in unseren drei Werken einsetzen, wirkt sich deshalb jede Optimierung sofort positiv aus auf Kosten, Produktionsleistung, Lagerhaltung und Verfügbarkeit", weiß ...

