Herr Hollweck, was bei der aktuellen Startergeneration auffällt, ist die geringe Baugröße. Welche Anpassungen waren notwendig, um diese Miniaturisierung zu erreichen? Michael Hollweck: Das ist einer der Hauptvorteile der Motorstarter ET200SP und für viele Anwender ein wichtiger Aspekt, wenn sie über einen Wechsel auf die Baureihe nachdenken. Die Kompaktheit resultiert aus der speziellen, hybriden Schaltungstechnik. Das Vorgängerprodukt basierte noch auf konventioneller Schalttechnik, also Leistungsschaltern und Schützen. Jetzt kommt die Hybridschalttechnik zum Einsatz mit der wir die Vorteile zweier Welten kombinieren: Das eigentliche Schalten der Hauptstromkreise übernehmen Thyristoren, also Halbleiter, die eine wesentlich längere Lebensdauer haben als kontaktbehaftete Schütze. Erst wenn der Strom fließt, schaltet die Elektronik ein Bypass-Relais parallel zu den Thyristoren. Dann fließt der Strom über die niederohmigen Relaiskontakte. Das führt zu deutlich niedrigeren Verlusten. Gibt es Untersuchungen, wie das Thyristor-Schalten die Lebensdauer des Starters verlängert gegenüber den klassischen relais- oder schützbasierten Motorstartern? Michael Hollweck: Bei der Kombination Leistungsschalter mit Schütz entsteht bei jedem Schaltvorgang der mechanischen Kontakte ein Kontaktabbrand. Je häufiger der Starter schaltet, desto größer der Verschleiß und desto ...

