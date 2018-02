Groß-Zimmern (ots) - Wiederholt haben Diebe am vergangenen Wochenende das Gelände einer Firma in der Waldstraße aufgesucht und Altmetall entwendet. In der Zeit zwischen Freitag (16.02.), 17 Uhr und Montag (19.02.), 8 Uhr, hoben die Kriminellen, neben zwei mit Altmetall gefüllten schwarzen Mülltonnen, auch ein circa 500 Kilogramm schweres Isolierkabel über die etwa drei Meter hohe Betonmauer des umfriedeten Geländes. Wie wir berichtet haben, wurde dieses Firmengelände bereits auf ähnliche Vorgehensweise in den zurückliegenden Tagen (06.02. - 08.02.) von den bislang Unbekannten aufgesucht und Altmetall im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Ermittler der Polizei in Dieburg schließen daher einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht aus und suchen weiter Zeugen.



Wer hat den Abtransport des Diebesgutes möglicherweise beobachtet und kann in diesem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Sachdienliches wird von der Polizei in Dieburg unter der Nummer 06071/9656-0 entgegengenommen.



Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3862448



