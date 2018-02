Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das Albertinen-Krankenhaus in Hamburg-Schnelsen verfügt seit kurzem über das "daVinci"-Operationssystem. Damit können minimalinvasive Operationen im Bereich der Urologie, bald auch im Bereich der Gynäkologie und Chirurgie roboterassistiert durchgeführt werden. Das Einsatzgebiet für dieses System umfasst im Bereich der Urologie und Uroonkologie die operative Therapie von Prostata-, Nieren- und Harnblasenkrebs, aber auch Rekonstruktionen und Operationen zur Behebung von Inkontinenz. Patienten profitieren von einer äußerst präzisen, sehr sicheren und besonders schonenden Operationstechnik, die Operationen mit einer kürzeren Eingriffsdauer, geringerem Blutverlust, schnelleren Wundheilung und einer weiter reduzierten Komplikationsrate ermöglicht.



Matthias Scheller: Hightech OP und menschliche Medizin



Matthias Scheller, Vorstandsvorsitzender des Albertinen-Diakoniewerkes: "Mit dem neuen roboterassistierten OP-System können wir die Behandlung unserer Patienten weiter verbessern. Albertinen unterstreicht damit seinen Anspruch als innovativer Gesundheitsdienstleister. Hightech Medizin und menschliche Zuwendung sind für uns kein Widerspruch - beides gehört zusammen und ist Voraussetzung für die bestmögliche Patientenversorgung."



Beste Sicht, präzise Bewegungen, hohe Flexibilität



Der im Albertinen-Krankenhaus eingesetzte "daVinci X" ist die neueste Modellreihe des OP-Systems und besteht aus dem mit vier Armen ausgestatteten Patientenwagen, einem Videoturm sowie der Konsole. Von dieser Konsole aus steuert der Operateur die OP in ergonomischer Sitzposition entspannt mit handlichen Griffen. Dr. Henrik Zecha, neuer Chefarzt der Urologie und Uroonkologie im Albertinen-Krankenhaus und Spezialist für "daVinci"-Operationen: "Das OP-System setzt die Hand- und Gelenkbewegungen des Operateurs millimetergenau, zitterfrei und in Echtzeit um. Der Arzt hat dabei eine dreidimensionale Sicht auf das Operationsfeld, das hochauflösend dargestellt wird und überdies eine bis zu 40fache Vergrößerung erlaubt." So können auch feinste Strukturen wie Nerven oder Gefäße auf engstem Raum erkannt und Verletzungen vermieden werden. Das ist beispielsweise bedeutsam im Falle einer Prostata- oder Harnblasenentfernung, wenn es darauf ankommt, die Nervenfunktion zur Steuerung der Potenz sowie der Harnkontinenz zu erhalten. Nicht zuletzt lassen sich die filigranen Instrumente an den Enden der Greifarme mit sieben Freiheitsgraden bewegen und sind damit der menschlichen Hand an Flexibilität überlegen. Das Operationssystem kann nicht eigenständig Aktionen durchführen, sondern assistiert lediglich dem Operateur. So ist die vollständige Kontrolle über das System und die Sicherheit für die Patienten jederzeit gewährleistet.



Erfahrener Operateur Dr. Henrik Zecha



Mit Dr. Henrik Zecha steht der Klinik ein Experte für die roboterassistierte Chirurgie zur Verfügung, der sich bereits seit zehn Jahren intensiv mit dem "daVinci"-Operationssystem beschäftigt und zahlreiche Operationen erfolgreich durchgeführt hat. Er ist darüber hinaus national sowie international als Ausbilder an diesem System im Einsatz und hält Vorträge auf internationalen Kongressen. Neben Prostataoperationen ist Dr. Zecha auf die operative Therapie gut- und bösartiger Veränderungen im Bereich von Harnblase und Niere mit dem OP-System spezialisiert. Zecha und sein Team verfügen ebenfalls über eine langjährige Erfahrung bei der Durchführung aller herkömmlich minimalinvasiven sowie offenen OP-Verfahren in der Urologie und Uroonkologie, die ebenfalls weiterhin im Albertinen-Krankenhaus angeboten werden.



Informationsveranstaltung am 28. Februar



Patienten und Interessierte können sich am Mittwoch, den 28. Februar, über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten des Operationssystems informieren. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "MedizinKompakt" referieren Dr. Zecha und sein Team um 18 Uhr im Albertinen-Krankenhaus, Süntelstraße 11a in 22457 Hamburg zum Thema: "Präzisions-Operationen mit dem OP-System 'daVinci' - Vorteile bei der Behandlung von Prostata-, Nieren- und Harnblasentumoren". Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Weitere Informationen unter: www.davinci-hamburg.de



OTS: Albertinen-Diakoniewerk e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114690 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114690.rss2



Pressekontakt: Albertinen-Diakoniewerk e.V. Dr. Fabian Peterson Ltg. PR/Unternehmenskommunikation Süntelstraße 11a, 22457 Hamburg Tel. 040 55 88-2408 E-Mail fabian.peterson@albertinen.de www.albertinen.de