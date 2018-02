Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) -



Zwei Pioniere des Brauerei- und Destillierhandwerks, Innis & Gunn und Tullamore D.E.W. Irish Whiskey, haben in ihrer ersten Zusammenarbeit mit Kindred Spirits ein Limited Edition Scottish Aged Stout kreiert, bei dem Fässer aus der Herstellung von dreifach destilliertem irischem Whiskey verwendet werden.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/643027/Tullamore_DEW_Iris h_Whiskey_Barrel_Aged_Stout.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/643028/Tullamore_DEW_Iris h_Whiskey_Barrel_Aged_Stout.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/643030/Tullamore_DEW_Iris h_Whiskey_Barrel_Aged_Stout.jpg )



Kindred Spirits reift in einem einzigartigen Fasslagerungsprozess, der vom Brauteam von Innis & Gunn entwickelt wurde. Die Fässer stammen aus der Produktion des feinsten, dreifach destillierten irischen Triple-Blend-Whiskeys von Tullamore D.E.W. Dadurch entsteht ein weiches und köstliches Scottish Stout, das mehr ist als die Summe seiner Teile.



Das Resultat ist ein einzigartiges Craft Stout, die perfekte Kombination aus dem vollmundigen Charakter der Innis & Gunn-Biere und dem süßen, würzigen, weichen Geschmack von Tullamore D.E.W. In dem ABV-Bier mit einem Alkoholgehalt von 6,1 % entdeckt man Noten von dunkler Schokolade und Kaffee neben einem Hauch von Vanille und Eiche.



Um ihr besonderes Gemeinschaftsprojekt Kindred Spirits zu feiern, wird einem weiteren Phänomen gedacht, das in der schottischen und irischen Kultur ebenso verankert ist wie Whiskey und Bier: der Musik. Zwei der erfolgreichsten Musikexporte aus jedem Land haben dabei ein traditionelles schottisches Volkslied gecovert. Die irische Band Ash und Frightened Rabbit aus Schottland trafen sich bei einem Kindred Spirits in Edinburgh, der Heimatstadt von Innis & Gunn's, und haben die Kindred Sessions aufgenommen, die hier zu sehen sind: https://youtu.be/Opv7UCds_fM



Dougal Gunn Sharp, Gründe und Braumeister von Innis & Gunn, sagte:



"Die Schotten und die Iren sind kulturell und charakterlich durch starke, gemeinsame keltische Einflüsse geprägt, und daher fühlen wir uns mit Tullamore D.E.W. verbunden. Kindred Spirits ist ein Bier, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Es ist ein Paradebeispiel für die beste schottische und irische Handwerkskunst. Durch die Kombination unseres einzigartigen Fass-im-Bier-Reifeprozesses mit Tullamores legendären Irish Whiskey-Fässern ist ein begeisterndes und einzigartiges Geschmackserlebnis entstanden, das sich von den herkömmlichen Stouts abhebt."



John Quinn, Global Brand Ambassador bei Tullamore D.E.W., fügte hinzu:



"Unsere Partnerschaft mit Innis & Gunn bringt zwei Marken zusammen, die eine Leidenschaft für Innovation haben und Produkte herausragender Qualität und mit unverkennbarem Charakter hervorbringen. Malz ist schon immer das Bindeglied zwischen Bier und Whiskey, da Gerstenmalz eine Zutat bei beiden ist. Wie feiern diese besondere Verbundenheit mit 'D.E.W. and a Brew' -- die Kombination von Tullamore D.E.W. mit großartigen Craftbieren wie Kindred Spirits für einen Abend voll echtem Charakter."



Kindred Spirits wird ab sofort in den folgenden Ländern und Regionen verkauft: Großbritannien und Irland, USA, Kanada, Schweden, Frankreich, Australien, Südafrika, Dänemark, Finnland und Singapur.



KindredSpirits



Hinweis an Redakteure:



Informationen zu Tullamore D.E.W.



Tullamore D.E.W. ist weltweit der zweitgrößte irische Whiskey-Produzent und verkauft jedes Jahr mehr als eine Million (9L)-Kisten. Tullamore D.E.W. Irish Whiskey ist auf der ganzen Welt für sein weiches und mildes Aroma bekannt. Er zeichnet sich durch dreifache Destillation sowie die Vermählung aller drei Arten typisch irischen Whiskeys aus - Grain, Malt und Pot Still. Durch die süße Weiche von Grain-Whiskey, die weiche Würze von Pot Still und die Fruchtnote von Malz entsteht ein einzigartiges Geschmackserlebnis, mit dem sich Tullamore D.E.W. von allen anderen irischen Whiskeys abhebt. Tullamore D.E.W. wurde 2017 mit dem Preis "Icons of Whiskey Brand Innovator of the Year" ausgezeichnet. Zu den angebotenen Sorten zählen Tullamore D.E.W. Original, Tullamore D.E.W. 12 Year Old Special Reserve, Tullamore D.E.W. 15 Year Old Trilogy, Tullamore D.E.W. 14 Year Old Single Malt, Tullamore D.E.W. 18 Year Old Single Malt, Tullamore D.E.W. Cider Cask Finish und Tullamore D.E.W. Phoenix.



Tullamore D.E.W. gehört seit 2010 zu William Grant & Sons.



Informationen zu Innis & Gunn



Innis & Gunn ist eine der erfolgreichsten internationalen Handwerksbrauereien Schottlands und hat 2017 mehr als 27 Millionen Flaschen Bier in über 30 Ländern verkauft. Innis & Gunn ist ein Pionier auf dem Gebiet der Fasslagerung und wendet zwei Methoden an: zum einen die traditionelle Bier-im-Fass-Technik und zum anderen eine einzigartige und innovative Fass-im-Bier-Technik, die von Gründer und Braumeister Dougal Gunn Sharp entwickelt wurde. Hier gibt es ein Video, wie Innis & Gunn das Fass in das Bier bekommt (https://www.innisandgunn.com/brewery/barrel-aging).



OTS: Tullamore D.E.W. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127991 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127991.rss2



Pressekontakt: erhaltenSie von: Innis & Gunn: Elaine Forbes, Communications Manager: media@innisandgunn.com Tullamore D.E.W. Emma Oliver - Global PR & Advocacy Assistant: Emma.Oliver@Wgrant.com