London - M&G Real Estate hat ein erstes Closing für seinen ersten Value-Add-Fonds, den M&G UK Enhanced Value Fund (UKEV), mit Kapitalzusagen von Anlegern in Höhe von insgesamt 125 Mio. GBP abgeschlossen. Der UKEV, der von Paul Crosbie verwaltet wird, ist ein geschlossener Fonds mit einer Laufzeit von sieben Jahren, der sich an institutionelle Anleger in Grossbritannien, Europa, Asien-Pazifik und Kanada richtet. Die Anfangsfinanzierung umfasst eine hohe Kapitalzusage von einem asiatischen Investor, und es wird damit gerechnet, dass bis 2021 Kapitalbeträge von insgesamt 500 Mio. GBP vollständig investiert sein werden.

Der UKEV investiert in Kernstandorte mit begrenztem Angebot wie London, South East England und die sechs grossen britischen Büromärkte. Der Fonds ist bestrebt, in fehlbewertete Objekte mit Bewertungen zwischen ...

