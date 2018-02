Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7000 Pence belassen. Der britische Konsumgüterkonzern habe die Marktwartungen alles in allem erfüllt, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Montag vorliegenden Studie. Die vage Margenprognose für das laufende Jahr aber dürfte die Skeptiker wohl nicht überzeugen./la/bek Datum der Analyse: 19.02.2018

