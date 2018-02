Frankfurt am Main (ots) - Ab sofort können Agenturen und werbungtreibende Unternehmen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum ihre besten Dialogkampagnen ins Rennen um den MAX-Award 2018 schicken. Der Wettbewerb des DDV zeichnet die maximal 30 besten Dialogkampagnen des Jahres aus. Bei dieser Limitierung geht es vor allem um eines: Qualität. MAX steht nicht umsonst für Marketing Excellence und ein Maximum an Kreation und Effizienz.



Insgesamt stehen den Teilnehmern 35 Kategorien zur Wahl. Von Best Use of Data über Neukundengewinnung, Markenführung, Marketing Automation oder Datengenerierung bis hin zu Up- und Cross-Selling, Viraler Dialog, Media Innovation, Prototyp oder dem Sonderpreis der Deutschen Post für Mailings - die Kategorien zeigen das ganze Spektrum des Dialogmarketings auf. Um die Gewinnchancen zu erhöhen, können Arbeiten in mehreren Kategorien eingereicht werden.



Der MAX-Award macht ausgezeichneten Dialog öffentlich. In den ersten beiden Juryrunden diskutieren Experten jede einzelne Arbeit und stimmen offen ab, welche maximal 30 Arbeiten es auf die Shortlist schaffen. Das Herzstück des MAX ist das öffentliche Online-Voting. Jeder kann sich die 30 besten Arbeiten anschauen, die Statements der Expertenjuries lesen und über seine Favoriten abstimmen.



"Der Erfolg des letzten Jahres zeigt: Mit dem MAX haben wir einen erfrischend innovativen Wettbewerb geschaffen haben, der Schluss macht mit geheimen Punktevergaben im Hinterzimmer und trögen Preisverleihungen", so DDV-Präsident Patrick Tapp.



Die Einreichungsfrist zu den günstigeren Gebühren endet am 20. April. Danach gilt der Normalpreis.



Der MAX wird in den Rankings von HORIZONT und W&V gelistet. Alle Informationen zum Wettbewerb und zur Teilnahme unter: www.max-award.de



OTS: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56536 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56536.rss2



Pressekontakt:



DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V. Boris von Nagy, Leiter Kommunikation Hahnstr. 70, 60528 Frankfurt am Main Telefon: (069) 401276513, Fax: (069) 401276599 b.vonnagy@ddv.de http://www.ddv.de