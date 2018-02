Hannover - Nachdem die globalen Rohölnotierungen in der ersten Februarhälfte deutliche - und zugegebenermaßen zumindest mit Blick auf Timing weitgehend unerwartete - Rückschläge zu verkraften hatte, setzen Brent und WTI ihre Erholung auch zum Start in die neue Handelswoche weiter fort, so die Analysten der Nord LB.

