Sartorius Stedim Biotech SA: Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société 19-Fév-2018 / 14:10 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. 2017DD529320 FR0013154002 - DD057158 19 février 2018 INFORMATION Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE: Financiere de la Seigneurie SAS personne morale liée à BERNARD LEMAITRE, ADMINISTRATEUR NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION: Cette notification est une notification initiale COORDONNEES DE L'EMETTEUR NOM: SARTORIUS STEDIM BIOTECH LEI: 52990006IVXY7GCSSR39 DETAIL DE LA TRANSACTION DATE DE LA TRANSACTION: 15 février 2018 LIEU DE LA TRANSACTION: Euronext Paris NATURE DE LA TRANSACTION: Cession DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER: Action CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER: FR0013154002 INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION PRIX UNITAIRE: 71.1327 Euro VOLUME: 21 691.0000 INFORMATIONS AGREGEES PRIX: 71.1327 Euro VOLUME: 21 691.0000 TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS: NON DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION: 17 février 2018 COMMENTAIRES: "Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes physiques concernées peuvent exercer leur droit d'accès aux données, et le cas échéant, les faire rectifier en s'adressant à la Direction des Emetteurs à l'AMF." Fichier PDF dépôt réglementaire Titre du document: Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société Document: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=XKDRGOCNPP [1] Langue: Français Entreprise: Sartorius Stedim Biotech SA Avenue de Jouques 13781 Aubagne France Téléphone: +33 44 284 5600 E-mail: info@sartorius-stedim.com Internet: www.sartorius-stedim.com ISIN: FR0013154002 Ticker Euronext: DIM Catégorie AMF: Autres communiqués Fin du communiqué EQS News-Service 655389 19-Fév-2018 CET/CEST 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=644de3d17f76f76f8aac74c665d70e4f&application_id=655389&site_id=vwd&application_name=news

