Die aktuelle Schwäche des US-Dollars an den Devisenmärkten zeigt sich auch im Vergleich zur Türkischen Lira. Mit dem Verlust des steilen Aufwärtstrends, der die Greenbackrally gegen die TRY im vierten Quartal 2017 begleitet hatte, und einem kräftigen Rücksetzer ist der US-Dollar in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Auch wenn der US-Dollar zuletzt keine Akzente auf der Oberseite setzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...