BERLIN (Dow Jones)--Der saarländische CDU-Fraktionsvorsitzende Tobias Hans soll laut einem Bericht Nachfolger der bisherigen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer werden, die CDU-Generalsekretärin werden soll.

Wie die Saarbrücker Zeitung berichtete, wolle Kramp-Karrenbauer Hans laut Unions-Kreisen am Montagabend dem CDU-Landesvorstand und der CDU-Fraktion im Landtag als Nachfolger vorschlagen. Der saarländische Finanzminister Stephan Toscani, der auch als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten gehandelt worden sei, solle Präsident des Saarländischen Landtages werden.

Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hatte zuvor bei einer Pressekonferenz in Berlin bestätigt, dass sie ihre Vertraute Kramp-Karrenbauer zur Generalsekretärin der Partei machen will. Der CDU-Parteitag soll die 55-Jährige in einer Woche zur Nachfolgerin von Peter Tauber wählen, der sein Amt vorzeitig aufgibt.

February 19, 2018 08:14 ET (13:14 GMT)

