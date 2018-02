Der seit den Crashtiefs auf 86,38 Euro bestehende mittelfristige Aufwärtstrend ist übergeordnet noch intakt und erlaubte es der Volkswagen-Aktie bis auf ein Verlaufshoch von 192,46 Euro bis Ende dieses Jahres anzusteigen. Dabei konnte Ende Oktober 2017 im Vorfeld bereits ein wichtiger Widerstandsbereich zwischen 136,65 und 147,40 Euro nachhaltig überwunden werden, an die runde 200,00 Euro Marke reichte die Kraft der Käufer jedoch nicht mehr aus. Stattdessen hat sich kurzfristig eine Korrektur in dem Wertpapier von Volkswagen eingestellt und steuert nun auf den einstigen Widerstand zwischen 136,65 und 147,40 Euro zu. Eine charttechnische Formation aus den letzten drei Handelswochen in Form eines symmetrischen Dreiecks bestätigt zudem die Annahme einer weiteren Korrekturausdehnung, das tiefere Kursniveau kann jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...