Aufgrund des "President's Day" wird heute in den USA nicht gehandelt, sodass es auch für den DAX wenig Impulse gibt. Zeit für eine interessante Studie des DAI (Deutsches Aktieninstitut): Demnach ist die Zahl der Aktionäre in Deutschland 2017 um 1,1 Mio gestiegen! Die Überraschung: der Großteil der Aktionäre für Deutschland gehört der Altersgruppe der über 60-Jährigen an! Positiv: Immer mehr Deutsche interessieren sich für Aktien. Demnach kommt es allmählich in der Bevölkerung an, dass nachhaltige ...

