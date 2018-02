Der Dollar kann gegenüber dem japanischen Yen zum Beginn der Woche einen leichten Gewinn verbuchen und so erholt sich der USD/JPY in den Bereich der 106,70, wo die Verkäufer ihre Chance nutzten. USD/JPY Fokus auf FOMC Nach dem am letzten Freitag das neue Zyklus tief in der Mitte der 105,00 gebildet wurde, konnte das paar den Tag nicht mit einem Gewinn ...

