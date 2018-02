Köln (ots) -



Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises 2018



Dienstag, 6. März 2018, 20.00 Uhr (Einlass bis 19.40 Uhr) WDR Funkhaus, Klaus-von-Bismarck-Saal Wallrafplatz 5, 50667 Köln.



Ausgezeichnet werden die besten und innovativsten Hörbücher des Jahres 2017. Außerdem wird das "Hörbuch des Jahres 2017" der hr2-Hörbuchbestenliste prämiert und erstmals der WDR Publikumspreis verliehen.



Durch den Abend führt der TV-Moderator, Musiker und Entertainer Götz Alsmann.



Hinweis für Fotografen:



Bei einem Fototermin vor der eigentlichen Veranstaltung haben Sie die Gelegenheit, die Hörbuch-Preisträger des Abends vorab zu fotografieren. Fototermin: Dienstag, 6. März 2018, 19.00 Uhr WDR Funkhaus, Kleiner Sendesaal Wallrafplatz 5, 50667 Köln



Im Anschluss an die Preisverleihung (ca. 22.00 Uhr) werden alle Preisträger zu einem Gruppenbild auf die Bühne gebeten. ACHTUNG: Wegen der Live-Übertragung der Preisverleihung ist das Fotografieren während der Veranstaltung nicht möglich.



Esther-Maria Roos Geschäftsführerin Deutscher Hörbuchpreis



