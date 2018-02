Westfalia Real Estate GmbH setzt auf Sicherheit mit Immobilien-Investment

Düsseldorf: Geldanleger leben in schwierigen Zeiten. Dank der fortgesetzten EZB-Niedrigzinspolitik bewegen sich die Sparzinsen fast am Nullpunkt, die Renditen bei Bundesanleihen sind sogar vielfach negativ. Und das Aktien-Investment hat zwar lange Kursgewinne beschert, aber die jüngsten Kurseinbrüche sprechen eher für steigendes Börsenrisiko. Vom Risiko ganz zu schweigen ist bei hoch spekulativen Investments wie Bitcoins, CFD's oder Derivaten. Für "Normal-Anleger" ist das im Schnitt ein Verlustgeschäft.

Aber wo ist noch rentierliches Investment möglich? Eine Chance bieten nach wie vor Immobilien. Der deutsche Immobilien-Markt boomt, das gilt gerade für Großstädte. Der Drang zum Wohnen "in der Stadt" und die anhaltende Zuwanderung werden auch künftig für hohe Nachfrage sorgen. Das lässt eine positive Wertentwicklung erwarten. Mit einem Immobilien-Investment sind Anleger daher gut aufgehoben, sofern auf solide Projekte gesetzt wird. Hier sind immer noch ansehnliche Renditen jenseits der Bitcoin-Blase zu erzielen.

Solide Alternative zu Bitcoin & Co - in Immobilien investieren

Eine Möglichkeit, sich auch mit kleineren Summe zu engagieren, bieten häufig Projektentwickler, die sich am Markt Kapital zur Finanzierung ihrer Vorhaben beschaffen wie zum Beispiel Westfalia Real Estate. Das Düsseldorfer Unternehmen hat sich ganz auf Immobilien in der Rhein-Ruhr-Region ausgerichtet. Westfalia Real Estate entwickelt dort bevorzugt ausgesuchte Wohnvorhaben, die anschließend am Markt veräußert werden. Das ermöglicht einen kontinuierlichen Kapitalfluss und trägt zur finanziellen Stabilität bei.

Hamed Faizi bringt als Geschäftsführer der Westfalia Real Estate GmbH seine Erfahrung aus zahlreichen Projektentwicklungen und -beteiligungen in die Geschäftstätigkeit ein. Laut Hamed Faizi stehen Mehrfamilienhäuser und Neubauprojekte im Düsseldorfer, Wuppertaler und Kölner Umkreis bei seinen Projektentwicklungen im Fokus. Bei der Projektrealisierung nutzt die Westfalia Real Estate GmbH ausgewiesene Branchen-Experten, um für die Investoren bestmögliche Ergebnisse zu erzielen und Risiken zu begrenzen.

Anleihen mit Immobilienbezug - wenn Rendite und Risiko stimmen

Es gibt für Projektentwickler gundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, Anleger zu beteiligen - u.a. stille Beteiligungen, Genussrechte oder nachrangige Anleihen. Hamed Faizi setzt dabei auf Unternehmensanleihen. Seit Dezember 2017 gibt es Westfalia Real Estate-Anleihe (WKN A2GS27). Das Listing der Anleihe ist im Freiverkehr an der Frankfurter Börse geplant, der Einstieg schon mit 1.000 Euro möglich. Das Papier hat eine Laufzeit von fünf Jahren, die Rückzahlung erfolgt zu hundert Prozent. Mit einem Kupon von 5,25 Prozent bietet die Anleihe eine attraktive laufende Verzinsung und eine erstklassige Gläubigerstellung (keine Nachrangigkeit!)

Grundsätzlich kommt ein Anleihe-Investment dem Sicherheitsbedüfnis vieler Anleger entgegen. Wer vor Weihnachten zum Höchststand in Bitcoins investiert hat, besitzt jetzt nur noch gut die Hälfte seines Kapitals. Das ist bei einer Anleihe mehr als unwahrscheinlich.

