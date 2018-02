Bad Marienberg - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat eine Pressemitteilung veröffentlicht: Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di erwartet in der zweiten Verhandlungsrunde für die rund 13.000 Tageszeitungsjournalistinnen und -journalisten am 20.

Den vollständigen Artikel lesen ...