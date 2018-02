Die Gemeinschaftswährung hatte in den vergangenen Wochen einen tollen Lauf. Der Ausverkauf vom Freitag schreibt allerdings förmlich nach einer tieferen Korrektur. Aus charttechnischer Sicht ging der Rally nur knapp vor dem Erreichen der wichtigen Glättungen der letzten 90 und ... The post Euro-Pause nach der Rally appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...