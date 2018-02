Die Grünen wollen ein neues Grundsatzprogramm entwerfen, um die Gesellschaft bei Digitalisierung oder außenpolitischen Fragen miteinzubeziehen.

Die Grünen wollen gemeinsam mit gesellschaftlichen Gruppen vom Frühjahr an ein neues Grundsatzprogramm erarbeiten. Am 13. und 14. April soll ein "Startkonvent" in Berlin unter dem Motto "Neue Zeiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...