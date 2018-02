Zug - Die von der Investorengruppe Lakeside Partners gegründeten Crypto Valley Labs - the worldwide home for blockchain - eröffnen auf dem LG-Areal in Zug einen «Genesis Hub» für Unternehmen und Startups im Bereich der Blockchain-Technologie. Der erste Standort «The Block» wurde in einem Gebäude des strategischen Immobilienpartners Alfred Müller AG an der Dammstrasse 16 eingerichtet. Die Nachfrage nach den verfügbaren Büroflächen ist enorm - nur noch wenige Co-Working- Arbeitsplätze sind frei.

«The Block» wird nicht nur Sitz von rund 20 Startups im Bereich Blockchain sein, sondern auch jener von Crypto-Fonds, Hochschulinstitutionen und der Crypto Valley Association. Zu den «Genesis Members» gehören bekannte Namen wie Melonport, ShapeShift, Etherisc, Cardano, Cofound.it und Bitmain. Auch mehrere Dienstleistungsbetriebe, welche eine strategische Partnerschaft mit den Crypto Valley Labs eingegangen sind und welche die Startups mit ihren Leistungen unterstützen, werden im Gebäude tätig sein. Darunter Grunder Rechtsanwälte, Meyerlustenberger Lachenal, Brand Leadership Circle und Fineac Treuhand.

Ökosystem für die Blockchain-Community

«Das Crypto Valley zieht immer mehr Firmen aus der ganzen Welt an. Mit dem neuen eröffneten Hub befinden sich nun über 70 Blockchain-Firmen an unseren beiden Standorten. Diese benötigen sowohl einen einfachen Zugang zu geeigneten Geschäfts- und Wohnflächen als auch zu professionellen und vertrauenswürdigen Dienstleistungen», erklärt Mathias Ruch, Co-Founder und Chairman der Crypto Valley Labs und Managing Partner von ...

