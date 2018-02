München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe beendet nach 11-jähriger Tätigkeit ihre Arbeit in dem Projektgebiet Borecha. Die Region, in der rund 85.000 Menschen leben, liegt rund 500 km südwestlich der Hauptstadt Addis Abeba. Ziel der langfristig angelegten ländlichen Entwicklungsprojekte von Menschen für Menschen ist es, die Lebensbedingungen der Bevölkerung in einer Region nachhaltig zu verbessern, und die Bewohner von Beginn an in alle Planungen einzubinden.



"Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in unserem Projektgebiet durch unsere Arbeit Tausenden von Menschen zu einem besseren Leben verhelfen konnten. Es ist nun Zeit, dass die Menschen in Borecha die weitere Entwicklung in der Region selbst in die Hand nehmen und weiterhin eigene Aktionen zur Verbesserung ihrer Einkommens- und Lebenssituation umsetzen", erklärt Peter Renner, Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen und u. a. zuständig für die Projektarbeit in Äthiopien. "Wir sind sicher, dass die Menschen in Borecha unsere begonnenen Maßnahmen erfolgreich fortsetzen werden."



Mehr als elf Jahre nach Beginn der Projektarbeit in Borecha sind die Erfolge sicht- und messbar. Eine umfassende Analyse hat ergeben, dass sich durch die Arbeit von Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe die Lebensbedingungen der Menschen in der Region Borecha nachhaltig positiv verändert haben. So wurden beispielsweise neun Millionen Baumsetzlinge verteilt, fast 400 Hektar Land wieder aufgeforstet. Lebten bis 2007 noch 89 Prozent der Bevölkerung von Wasser aus Flüssen und verschmutzten Tümpeln, haben heute - dank 131 neu gebauter Wasserstellen - 83 Prozent der Menschen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser. 14 neue Schulen wurden gebaut, mehr als zehntausend Teilnehmer nahmen an Alphabetisierungskursen teil, und mehr als tausend Mikrokreditnehmerinnen haben ihre Bildungs- und Einkommenssituation deutlich verbessert.



Aufgrund der Erfolge kann die Organisation das Projekt nun an die Bevölkerung und an die lokalen Behörden übergeben. Aber auch nach der Übergabe eines Projekts besuchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig die ehemaligen Projektgebiete. Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe bleibt für die Menschen vor Ort ansprechbar und die laufenden Maßnahmen werden weiterhin evaluiert.



Seit 1981 haben in Äthiopien nahezu sechs Millionen Menschen von den Maßnahmen der Stiftung mit dem Ansatz "Hilfe zur Selbstentwicklung" profitiert. Das ganzheitliche Prinzip der sogenannten integrierten ländlichen Entwicklungsprojekte von Menschen für Menschen setzt dabei auf die Bereiche Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen.



Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier: www.menschenfuermenschen.de



Besuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook, Twitter, YouTube und Instagram



Spendenkonto Stiftung Menschen für Menschen Stadtsparkasse München IBAN: DE64701500000018180018 SWIFT (BIC): SSKMDEMM Online: www.menschenfuermenschen.de



Über Menschen für Menschen



Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 36 Jahren nachhaltige Hilfe für Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmen integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen für Menschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 der damalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seiner legendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägt seit 1993 durchgängig das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschen setzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 700 fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.



OTS: Die Stiftung Menschen für Menschen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/17459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_17459.rss2



Pressekontakt:



Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe Lisa-Martina Kerscher Brienner Straße 46 80333 München, Deutschland E-Mail: lisa.kerscher@menschenfuermenschen.org Tel.: +49 89 383979-87 Fax: +49 89 383979-70