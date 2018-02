=== *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis, London 06:45 AU/BHP Billiton Group plc, Ergebnis 1H, Melbourne *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Jahresergebnis, Heidelberg *** 07:00 DE/Covestro AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Köln), Leverkusen *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 09:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel 10:00 DE/Osram Licht AG, HV, München *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar PROGNOSE: +16,0 Punkte zuvor: +20,4 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +93,8 Punkte zuvor: +95,2 Punkte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta 12:00 DE/Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA), PK zum Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft, Berlin 12:00 DE/Bundestags-Wehrbeauftragter Bartels, Vorstellung des Jahresberichts 2017, Berlin *** 13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 4Q, Bentonville 16:00 DE/Volkswagen AG und IG Metall, Fortsetzung der Tarifverhandlungen, Hannover *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Februar (Vorabschätzung) PROGNOSE: +1,0 zuvor: +1,3 *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahresergebnis, Frankfurt - DE/Deutsche Post AG und Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen (seit 19.2.), Wiesbaden - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

February 19, 2018 09:00 ET (14:00 GMT)

