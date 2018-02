Bis zum 3. April können Gebote für Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Windparks an Land bei der Bundesnetzagentur abgegeben werden. Insgesamt werden Zuschläge für Anlagen mit 200 Megawatt erteilt.Die Bundesnetzagentur hat am Montag die erste Ausschreibungsrunde für Photovoltaik- und Windkraftanlagen an Land eröffnet. Insgesamt werden Zuschläge für Projekte mit einer Gesamtleistung von 200 Megawatt vergeben. Gebote dafür könnten bis zum 3. April abgegeben werden. Das Höchstgebot für beide Technologien betrage 8,84 Cent pro Kilowattstunden, hieß es von der Bonner Behörde. Für die Windparks ans ...

