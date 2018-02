Bad Marienberg - Geldanleger leben in schwierigen Zeiten, so die Westfalia Real Estate GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dank der fortgesetzten EZB-Niedrigzinspolitik bewegen sich die Sparzinsen fast am Nullpunkt, die Renditen bei Bundesanleihen sind sogar vielfach negativ. Und das Aktien-Investment hat zwar lange Kursgewinne beschert, aber die jüngsten Kurseinbrüche sprechen eher für steigendes Börsenrisiko. Vom Risiko ganz zu schweigen ist bei hoch spekulativen Investments wie Bitcoins, CFD's oder Derivaten. Für "Normal-Anleger" ist das im Schnitt ein Verlustgeschäft.

Den vollständigen Artikel lesen ...