Baden-Baden (ots) - Dienstag, 20. Februar 2018 (Woche 8)/19.02.2018



20.15 Marktcheck



Todesfalle Gastherme - Immer wieder passieren schreckliche Unfälle



Der Tod einer vierköpfigen Familie aus Esslingen Anfang Februar war ein Schock. Die Ursache: Kohlenmonoxidvergiftung. Vermutlich durch einen Defekt am Abgasrohr der Gastherme gelangte das tödliche Kohlenmonoxid in die Wohnung der Familie. Immer wieder



passieren solche Unglücke. Die Dunkelziffer schätzen die Experten von der Feuerwehr sogar als hoch ein, denn oft bleibt die Todesursache Kohlenmonoxidvergiftung unentdeckt. Das tückische Gas kann man weder sehen noch riechen. Auch reizt es die Atemwege nicht. Innerhalb kurzer Zeit kann es zum Tod führen. Wie sicher sind Gasthermen? Und worauf sollten Mieter wie Eigentümer achten, wenn sie eine Gastherme nutzen? Marktcheck klärt auf.



Verpackungstricks - Wie Lebensmittelhersteller Kunden hinters Licht führen



Eine Tafel Schokolade ist eine Tafel Schokolade ... sollte man meinen. Doch mittlerweile muss man als Kunde ganz genau hinschauen. Beispiel Milka: Je nach Geschmack gibt es die Tafel mal mit 100 Gramm, mal mit 90 Gramm und manchmal auch nur mit 81 Gramm Inhalt. Beim Preis aber sind alle gleich. Wer nicht aufpasst, zahlt also mehr als ihm lieb ist. Solche und weitere Kostenfallen lauern auch bei vielen anderen Produkten, vom Spülmittel bis zum Müsli. Marktcheck deckt auf.



Im Test: Küchenrollen - Ist mit einem Wisch wirklich alles weg?



300 Millionen Küchenrollen wandern hierzulande jährlich über die Verkaufstresen. Sie sind in fast jedem Haushalt zu finden. Es gibt sie günstig beim Discounter oder als teureres Markenprodukt. Mal zweilagig, mal mit 3 Lagen, bedruckt oder strahlend weiß, aus frischen Holzfasern oder als Recyclingpapier. Mit welchem Produkt klappt es in der Küche und im ganzen Haushalt am besten? Marktcheck macht den Test: im Labor und bei einem Kult-Metzger in Mainz.



Reisevermittler - Ärger mit kostenloser Flugstornierung



Der Tropensturm Irma hat im Herbst vergangenen Jahres mit großer Wucht viele Inseln in der Karibik getroffen. Die meisten Reiseveranstalter boten ihren Kunden eine kostenlose Stornierung an. So auch der Reisevermittler Opodo. Doch für zwei Marktcheck-Zuschauer aus Nürtingen begann damit der Ärger. Denn trotz einer Bestätigung, dass sie ihren Flug kostenlos storniert haben, warten sie seit Monaten auf die Rückzahlung ihrer Ticketkosten. Ein Fall für Marktcheck-Reporter Axel Sonneborn.



Osteoporose - Die unterschätze Volkskrankheit



Fast 6 Millionen Deutsche leiden unter Osteoporose. Eine Erkrankung des Skeletts, bei der die Knochen an Festigkeit verlieren. Die Krankheit verläuft schleichend und bleibt lange symptomlos. Schließlich kann es schon bei alltäglicher Belastung plötzlich zu Knochenbrüchen kommen. Nicht selten wird die Krankheit lange nicht erkannt. Zu lange. Denn wer rechtzeitig vorbeugt beziehungsweise eine Therapie erhält, kann einiges verhindern.



Studiogast Dr. Lothar Zimmermann, Arzt



Mit dem Marktcheck-Gesundheitsexperten klären wir weitere Fragen rund um das Thema Osteoporose. Zum Beispiel: Wie erkennt man frühzeitig eine Osteoporose? Welche Therapien sind sinnvoll? Was kann man vorbeugend tun? Der Marktcheck-Gesundheitsexperte sagt, was Sache ist und gibt hilfreiche Tipps.



Marktcheck-Tipp der Woche - Fussel und Knötchen einfach entfernen



Im Internet gibt es unzählige kleine Videos, die mit witzigen, kuriosen oder verblüffenden Ideen und Tricks das Leben leichter machen wollen: sogenannte Lifehacks. Auch bei Fussel und Knötchen auf Kleidung gibt es zahlreiche Tipps. Der schöne Wollpullover -kurz getragen und schon bilden sich hässliche Knötchen. Jedes mit der Pinzette einzeln wegzupfen? Viel zu mühselig. Mit einfachen Methoden soll das ganz fix gehen. Ob die Tipps aus dem Internet wirklich funktionieren? Das Marktcheck-Team hat es ausprobiert.



Freitag, 23. Februar 2018 (Woche 8)/19.02.2018



21.00 Handwerkskunst! Wie man eine Elektro-Gitarre baut



Uwe Schölch aus Karlsruhe ist gelernter Zupfinstrumentenmacher und baut pro Jahr um die 20 elektrischen Gitarren. In der Reihe "Handwerkskunst!" zeigen wir, wie eine E-Gitarre entsteht: von der Auswahl des Holzes, damit sie richtig klingt, bis zum Stimmen des fertigen Meisterstücks.



Vor mehr als 20 Jahren hat Uwe Schölch seinen ersten Bass gebaut - 2005 hat er seine Marke "Tonfuchs" auf der Frankfurter Musikmesse vorgestellt. Seitdem werden seine schnörkellosen E-Gitarren immer wieder hochgelobt und von vielen bekannten Bands und Musikern geschätzt.



Samstag, 03. März 2018 (Woche 10)/19.02.2018



Korrigierten Untertitel für RP beachten!



18.15 RP: Landesart Plus



Die letzte Goldfish Von Bad Ems nach Australien - eine jüdische Familiengeschichte



Montag, 26. März 2018 (Woche 13)/19.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



22.00 Sag die Wahrheit



Die SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Folge 481



Montag, 26. März 2018 (Woche 13)/19.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



03.45 Sag die Wahrheit (WH) Die SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Folge 481



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2