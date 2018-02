Liebe Trader,

Nach den massiven Verlusten bei Kryptowährungen in den letzten Wochen könnte sich der Bitcoin vor wenigen Tage im Bereich von rund 6.000 US-Dollar stabilisieren und am Wochenende sogar wieder über die Marke von 10.000 US-Dollar zulegen. Dabei sollte der seit den Rekordhochs bei 19.891 US-Dollar etablierte Abwärtstrend aber nicht außer Acht gelassen werden und wird nun zielstrebig angesteuert. Doch die Chancen auf einen darauf anschließenden Ausbruch zur Oberseite stehen trotz anhaltender Schwierigkeiten und Handelsverbote in einigen Ländern, günstig. Einige charttechnische Bedingungen bleiben trotz der zuletzt an den Tag gelegten Stärke jedoch noch zu beachten!

Long-Chance:

Das Überwinden der Runden 10.000 Punktemarke war schon einmal ein wichtiger Schritt in Richtung Ausbruchsszenario. Nun gilt es noch den bestehenden Abwärtstrend seit den Rekordhochs aus Ende 2017 zu überwinden. Das dazugehörige Widerstandsniveau kann zwischen 11.700 und 12.000 Punkten eingegrenzt werden. Erst darüber steigt nämlich die Wahrscheinlichkeit auf eine kleine Rally in Richtung 12.800 US-Dollar merklich an. Bei entsprechender Stärke könnte sogar das Niveau von 14.875 Zählern touchiert werden. Stops sind aber noch unter dem Niveau von 8.900 US-Dollar anzusetzen. Solange der aktuelle Trendkanal Bestand hat, sind schnelle Rücksetzer auf das Stop-Niveau jederzeit möglich. Unterhalb von 8.000 Punkten darf der Bitcoin sogar zurück auf 6.000 US-Dollar zurückfallen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 12.000 US-Dollar

Kursziel: 11.700 / 12.800 / 14.875 US-Dollar

Stop: < 8.900 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 3.100 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Bitcoin in USD, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspärchens zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 10.903,59 US-Dollar; 15:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diesen Wert können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.