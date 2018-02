Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung nimmt zum Beginn der Woche zu und so fällt der Euro US-Dollar um die kritische Unterstützung von 1,2400 zu testen. EUR/USD wartet nun auf FOMC Das Paar fällt am Montag den 2. Tag in Folge, nach dem es am Freitag zu einem wichtigen Umkehrtag gekommen war, obwohl das neue 2018 Hoch bei 1,2570 gebildet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...