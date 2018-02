Schwetzingen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Praxisnah aufbereitetes Know-how zur dichten Gebäudehülle: Das beliebte Planungs- und Sanierungshandbuch WISSEN ist frisch überarbeitet und auf der DACH+HOLZ in Köln am pro clima Stand verfügbar. Messebesucher lernen am Stand 503 in Halle 7 praktische und neue Produkte zur Luftdichtheit und Winddichtung kennen. Handwerker, Energieberater und Planer können neue und bewährte Lösungen gleich auf einer Aktionsfläche an 1:1-Modellen ausprobieren.



Übersichtlich und einfach zu benutzen: WISSEN 2018/19



Bauphysik- und Sanierungsstudien, praktische und theoretische Hintergründe zu Fensteranschlüssen und eine Übersicht zur kompletten Abdichtung der Gebäudehülle: Das bietet das neue "WISSEN 2018/19".



Damit sich Verarbeiter, Planer und Architekten im mehr als 400 Seiten starken WISSEN mühelos zurechtfinden, haben seine Macher der neuen Ausgabe eine konsequent vereinfachte Struktur spendiert. Die Informationen rund um Bauphysik, pro clima-Systeme und -Produkte sind jetzt praxisgerecht nach Anwendungsgebieten sortiert. Dadurch gelangt man einfach und zügig zu den für die konkrete Fragestellung wesentlichen Inhalten.



Neue Bauphysik-Studie



Bauingenieur Michael Förster, der die pro clima Anwendungstechnik leitet, sagt: "Uns ist schon immer wichtig gewesen unser Wissen zu Bauphysik zu teilen. Denn bauschadensfreie Gebäude können nur geplant und verarbeitet werden, wenn alle wissen, wie wichtig die korrekte Verarbeitung der Luftdichtung innen und Winddichtung außen ist. Im WISSEN haben wir dazu die Studie zur Bauschadensfreiheit grundlegend überarbeitet. Sie zeigt: Die richtige Wahl von Konstruktion und Schichtenfolge hat einen entscheidenden Einfluss auf die Bauteilsicherheit. Wer sich vorher Gedanken über das Bauteil bzw. die Einwirkungen und das Luftdichheitskonzept macht, kann Bauschäden problemlos vermeiden."



Auf der DACH+HOLZ berät Michael Förster mit seinem Technik-Hotline-Team und weiteren Praktikern und Experten aus der Baubranche am pro clima Stand zu sicheren Wärmedämmkonstruktionen.



Das Planungs- und Sanierungshandbuch kann ab sofort kostenfrei bestellt werden: - Per Telefon: 0 62 02 - 27 82.0 - Per Fax: 0 62 02 - 27 82.21 - Per Formular: https://de.proclima.com/service/wissen - Per E-Mail: info@proclima.de



Mit der Marke pro clima hat sich die Firma MOLL bauökologische Produkte GmbH seit mehr als 30 Jahren als Spezialist für die Luft- und Winddichtung der Gebäudehülle etabliert. pro clima ist in mehr als 35 Ländern weltweit aktiv. Das Unternehmen mit Hauptsitz im baden-württembergischen Schwetzingen entwickelt und produziert Systeme für Wärmedämmkonstruktionen. Sie umfassen intelligente, feuchtevariable Membranen für die Luftdichtung von innen (Dampfbremsen) und Winddichtung von außen (Unterspann- und Unterdeckbahnen, Wandschalungsbahnen) sowie zugehörige Komponenten wie Anschlusskleber, Klebebänder und Detaillösungen mit Manschetten.



OTS: MOLL bauökologische Produkte GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/103616 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_103616.rss2



Pressekontakt: Heide Merkel & Cornelia Lässing 06202/2782-56 06202/ 57814-36 heide.merkel@proclima.de cornelia.laessing@proclima.de presse@proclima.de