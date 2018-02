Lauda-Königshofen - Volkswagen-Aktie: Tieferes Kursniveau zum Aufbau von frischen Long-Positionen nutzen - Chartanalyse Praktisch alle Autowerte stehen zu Beginn dieser Handelswoche erneut unter Druck, weil der Abgasskandal erneut die Schlagzeilen in der Autobranche bestimmt. Auch Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) kann sich dem Abwärtsdruck kaum entziehen, zumal offenbart eine wichtige Formation weiteres Korrekturpotenzial, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...