München (ots) - Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Constantin Film und Netflix wird auch in diesem Jahr weiter fortgeführt. Nachdem 2016 bereits die Bestsellerverfilmung ER IST WIEDER DA von David Wnendt bei dem Streamingdienst außerhalb des deutschsprachigen Raums online ging, folgte im selben Jahr die von Constantin Film in den USA produzierte Teenager-Mysterie-Serie SHADOWHUNTERS: THE MORTAL INSTRUMENTS. Die Serienverfilmung der Bestseller-Reihe ist weltweit außerhalb der USA auf Netflix zu streamen. Die Dreharbeiten zur mittlerweile dritten Staffel der Erfolgsserie werden dieses Jahr im Mai beendet sein.



Nun gibt es ein neues Projekt, das Constantin Film und Netflix verbindet: Die Crime-Serie PARFUM startet weltweit außerhalb der deutschsprachigen Territorien auf Netflix. Für den deutschsprachigen Markt hat sich Netflix auch gleich die Zweitverwertungsrechte gesichert und streamt die Serie knapp ein Jahr nach der deutschen TV Ausstrahlung.



Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment und digitale Medien der Constantin: "Wir freuen uns sehr, für PARFUM mit Netflix einen so starken Partner an unserer Seite zu haben, der die Serie weltweit über 117 Millionen Mitgliedern zugänglich macht. Wir bauen hiermit die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen kontinuierlich in allen Bereichen weiter aus."



Die Serie PARFUM, produziert von Constantin Film und MOOVIE in Koproduktion mit ZDFneo / ZDF und ARRI Media und in Zusammenarbeit mit Netflix, basiert auf einer Idee von Oliver Berben nach Motiven von Patrick Süskinds Roman "Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders" und ist in einem zeitgenössischen Setting angesiedelt. Gedreht wurde von August bis Dezember 2017 on location in Nordrhein-Westfalen. Zur Zeit befindet sich die Serie in Postproduktion. Regie führte Emmy-Gewinner Philipp Kadelbach, die Drehbücher schrieb Eva Kranenburg.



Im Rahmen der Berlinale Drama Series Days 2018 werden am heutigen Montag, den 19. Februar 2018, erstmals der bis dato noch geheim gehaltene Cast vorgestellt und in Verbindung mit einem Werkstattgespräch mit den beteiligten Kreativen und Koproduzenten erste Bilder der Serie PARFUM präsentiert.



PARFUM ist eine Produktion der Constantin Film Produktion und MOOVIE in Koproduktion mit ZDFneo / ZDF und ARRI Media und in Zusammenarbeit mit Netflix. Die Serie wurde gefördert durch German Motion Picture Fund, Film- und Medienstiftung NRW, FFF Bayern und Medienboard Berlin-Brandenburg. Executive Producer ist Oliver Berben, als Produzentin zeichnet Sarah Kirkegaard verantwortlich. Gemeinsam mit Beta Film übernimmt Constantin Film Verleih den weltweiten Vertrieb. Die Redaktion im ZDF liegt bei Günther van Endert, ZDFneo-Koordinator ist Florian Weber.



Die Constantin Film AG steht seit fast 40 Jahren für Qualität und Erfolg und hat entscheidend zur Entwicklung und zum Ansehen des deutschen Films im In- und Ausland beigetragen. Das Unternehmen ist der bedeutendste unabhängige deutsche Hersteller und Auswerter von Produktionen im gesamten fiktionalen und non-fiktionalen audiovisuellen Bereich. Die Geschäftstätigkeit basiert auf den fünf Säulen Kinoproduktion/Rechteerwerb, TV-Produktion, Kinoverleih, Home Entertainment und Lizenzhandel / TV-Auswertung.



Netflix ist mit über 117 Millionen Mitgliedern in mehr als 190 Ländern, die täglich über 140 Millionen Stunden Filme und TV-Serien - darunter auch Originalserien, -dokumentationen und -spielfilme - genießen, der größte Internet-Entertainment-Dienst weltweit. Mitglieder können Filme und Serien jederzeit, überall und mit fast jedem beliebigen internetfähigen Endgerät unbegrenzt streamen, ohne dauerhafte Verpflichtungen einzugehen. Die Wiedergabe der ausgewählten Titel kann dabei ganz ohne Werbeunterbrechungen jederzeit gestartet, unterbrochen und fortgesetzt werden.



