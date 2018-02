BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU stellt 1,3 Milliarden Euro für die Modernisierung einer wichtigen Bahnverbindung in Rumänien bereit. Die Strecke führt von der ungarischen Grenze bis zum Schwarzen Meer, wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Die Arbeiten konzentrieren sich demnach auf einen rund 160 Kilometer langen Abschnitt zwischen den Städten Curtici an der Grenze zu Ungarn und Simeria in Siebenbürgen. Das Geld kommt aus dem EU-Kohäsionsfonds, mit dem wirtschaftlich schwächere EU-Staaten in ihrer Entwicklung unterstützt werden.

Die Zugstrecke, die von West nach Ost durch Rumänien verläuft, ist Teil des sogenannten Transeuropäischen Verkehrsnetzes. Unter anderem sind der Bau von Brücken und Tunneln sowie die Renovierung von 13 Bahnhöfen an der Strecke geplant. Mit dem Ausbau würden die anliegenden Regionen stärker zusammenwachsen, sagte EU-Kommissarin Corina Cretu. Außerdem werde die Wettbewerbsfähigkeit Rumäniens verbessert./neb/DP/she

