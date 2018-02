Truppen des syrischen Regimes und kurdische Separatisten wollen sich gegen die Türkei zusammenschließen. Deren Regierungsvertreter drohen Syrien.

Wer hat noch einen Überblick, wer in Syrien eigentlich gegen wen kämpft? Wer ist auf der Seite der Guten, wer auf der Seite der Bösen? Und wer ist mit wem verbündet? Die Regierung von Machthaber Baschar al-Assad hat der ganzen Verwirrung in diesem brutalen und nicht enden wollenden Konflikt nun noch einen draufgesetzt: Die syrische Regierung will der Kurdenmiliz YPG einem Medienbericht zufolge im Kampf gegen die Türkei rasch militärische Hilfe leisten. Regierungsnahe Milizen würden innerhalb weniger Stunden in der umkämpften Region Afrin eintreffen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Montag.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu reagierte auf die Kooperation zwischen YPG und syrischer Armee mit der Drohung, türkische Soldaten würden auch gegen syrische Truppen vorgehen. "Wenn sie kommen, um die YPG zu verteidigen, dann kann niemand und nichts uns oder die türkischen Soldaten stoppen.", sagte Cavusoglu in der jordanischen Hauptstadt Amman.

Die YPG hat sich im Laufe des syrischen Bürgerkriegs als Besatzungsmacht im Norden des Landes, an der Grenze zu Syrien, etabliert. Einerseits sorgte sie dort für eine relative Stabilität, ohne große Kämpfe. Andererseits ist sie mit der PKK verbunden. Die PKK gilt in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation. Nach Angaben Ankaras seien von dort aus Terroranschläge in der Türkei geplant worden. Mit Angriffen aus der Luft und vom Boden will die Türkei die Rebellen aus dem Grenzgebiet ...

