Der NZD/USD baute seine Abwärtskorrektur von der 0,7400-0,7410 aus und so wurde das 3-Tagetief in den letzten Minuten bei 0,7360-50 gebildet. Das Paar konnte seine Aufwärtsbewegung über 0,7400 nicht ausbauen, da die Nachfrage nach dem USD zulegte, was den Handel zur frühen amerikanischen Sitzung am Montag bestimmt. Der US-Dollar-Index brach mit der ...

