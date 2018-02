Politik und Technik stehen vor ein Kommunikationsproblem, das Rennen der selbstfahrenden Autos beginnt und Krypto-Währungen werden weitgehend vom Markt akzeptiert. Eine Prognose für das Technik-Jahr 2018.

"Siri, wie hoch ist mein Kontostand?" - wichtige finanzielle und private Informationen gehören mittlerweile nicht mehr nur uns selbst, sondern auch unseren digitalen Assistenten. Das bereitet nicht nur den Nutzern Bauchschmerzen - auch Banken sind unzufrieden mit den Sicherheitslücken. Deswegen gehören die Entwicklungen in diesem Bereich zu den Technik-Trends 2018: Die Anbieter müssen nachziehen. Nicht nur in Sachen Privatsphäre geht es vorwärts. Die interessantesten Prognosen der Forschungsinstitute:

1. Sichere Zahlungsmethoden rücken in den Vordergrund

Online-Shopping boomt, überall im Netz hinterlassen Nutzer ihre Daten, vor allem ihre privaten Zahlungsmittel. Die Gefahr von Kreditkartenmissbrauch hat sich dadurch bereits massiv erhöht und droht in den kommenden Jahren weiter zu steigen. Deswegen müssen Unternehmen nach Lösungswegen suchen. Hilfreich wird dabei unter anderem der Einsatz von künstlicher Intelligenz sein. Mastercard hat bereits den ersten Schritt gemacht und Brighterion, eine Software-Firma mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz, erworben. Doch nicht nur Zahlungsdaten, sondern auch weitere persönliche Informationen geraten in Gefahr. Gerade im Bereich SmartHome kommen immer mehr Sicherheitslücken zum Vorschein. Deswegen erwartet Sebastian Markowsky vor allem in diesem Bereich neue Technologien: "Ich glaube jeder hat die Reportagen gesehen mit irgendwelchen mit dem Internetverbundenen Kuscheltieren, die sich leicht hacken lassen. Hier herrscht massiver Nachholbedarf." Markowsky vermutet, dass mehr und mehr passende Plattformen entstehen werden, über die sich Haushalte schützen können.

2. Kryptowährungen werden als Zahlungsmittel akzeptiert

Der Hype um Bitcoin, Litecoin und Co. hat das vergangene Jahr geprägt. Der Beliebtheit des Bitcoins steht die mangelnde Händlerakzeptanz ungleich gegenüber. Bisher erlauben nur vereinzelte Anbieter das Zahlen mit Bitcoins, ...

