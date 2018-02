Der Dow Jones ist wieder über 25000 Punkten. So weit so gut. Unternehmensdaten und Konjunktur scheinen das zu rechtfertigen. Doch was ist mit den Zinsen, Anouch Wilhelms von der Commerzbank? Lieber Absicherungen einbauen? Er könne jederzeit (wieder) eintreten, der Ernstfall, der Versicherungsfall. Dann seien Pst-Optionen eine intelligente Absicherung fürs Depot, sagt Anouch Wilhelms von der Commerzbank im Gespräch mit Antje Erhard. Ja gut, aber die sind doch gerade mit der gestiegenen Vola teurer. Das stimme, aber... sehen Sie selbst