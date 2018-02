Die Woche: Von außen betrachtet war die Börsenwoche wirklich ein Nerven-Krimi - zumindest beim Deutschen Leitindex: Hält die 12.000er Marke oder ist der Startschuss für weiter sinkende Kurse gefallen? Und wie haben sich Thyssen Krupp und die Allianz nach deren Bekanntgabe der Zahlen geschlagen? Was in dieser Woche für Aufsehen sorgte und was Sie in der nächsten Woche erwartet, sehen Sie in "Die Woche" Johanna Claar und Franziska Schimke nehmen Sie mit auf einen finanzjournalistischen Rundgang durch die Frankfuerter Börse.