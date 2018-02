Aus dem Börsenbrief. http://www.boerse-social.com/gabb Grad lese ich, dass es Kärnten schwer fällt, Start-Ups anzulocken. Ich halte diese Förderzuckerl für rausgeschmissenes Geld, denn wer nimmt schon Standort- und Umzugsnachteile in Kauf, nur um ein bißerl Fördergeld zu kassieren? Nur die, die das Geld dringend brauchen, kaum die gesunden Firmen. Wenn die Firma einmal halbwegs läuft, mit verläßlichen Mitarbeitern aus der Umgebung, ziehe ich doch nicht irgendwohin um, wo ich das politische und sonstige Umfeld genauso wie die neuen Mitarbeiter nicht kenne. JoWooD und Webfreetv haben sich am Förderwanderzirkus beteiligt, beiden hat es nichts geholfen. Jowood hat es sogar in drei Bundesländer geschafft, Webfreetv nur in zwei,...

Den vollständigen Artikel lesen ...