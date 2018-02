Frankfurt - Die Aussicht auf einen globalen Überschuss in der laufenden Saison lastet weiter auf den Zuckerpreisen, so die Analysten der Commerzbank. Trotz einer rückläufigen brasilianischen Produktion werde für 2018/19 ein weiterer Überschuss erwartet. In diesem Umfeld falle eine nennenswerte Preiserholung schwer.

