US-Präsident Trump hat im Januar Importzölle für Photovoltaik-Produkte von 30 Prozent verhängt. Im Vorfeld haben viele chinesische Hersteller noch schnell Solarzellen und Solarmodule in die USA exportiert, wie der drastische Anstieg zum Jahresende zeigt, den Bloomberg New Energy Finance nun veröffentlichte. Im vierten Quartal waren die Photovoltaik-Importe chinesischer Hersteller in den USA elfmal höher als in den ersten neun Monaten 2017, wie ein am Freitag veröffentlichter Bericht von Bloomberg New Energy Finance zeigt. Viele Modul- und Zellhersteller hätten zum Jahresende ihre Produkte noch ...

