BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) lädt wegen der Gefahr der Afrikanischen Schweinepest für Deutschland in der kommenden Woche zu einem nationalen Krisengipfel. Eingeladen sind unter anderem die Minister der Bundesländer sowie Vertreter von Verbänden, darunter des Deutschen Bauernverbands, hieß es am Montag vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Das Treffen soll demnach am 26. Februar in Berlin stattfinden.

"Die Gefahr ist da", sagte Schmidt am Montag beim Treffen der EU-Agrarminister in Brüssel. Im Nordosten Polens etwa kursiert derzeit die Afrikanische Schweinepest. Sie breitet sich in Osteuropa immer schneller aus. Menschen erkranken nicht an dem Erreger, er ist jedoch vor allem bei Landwirten gefürchtet. Beim ersten Nachweis in Deutschland wäre der Export von Schweinefleisch in Länder außerhalb der EU wie etwa nach China erheblich gefährdet./asa/DP/she

