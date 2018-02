Die Trump-Regierung hat den Begriff "alternative Fakten" geprägt. Daher ist unabhängiger Journalismus so gefährdet wie selten - nicht nur in den USA.

Die Sorge um den Journalismus in der Demokratie beschäftigt Hollywood. Oscar-Preisträger Steven Spielberg legt nun mit seinem Film "Die Verlegerin", der am Donnerstag in die deutschen Kinos kommen wird, ein beeindruckendes Plädoyer für die Medienfreiheit vor. Im Mittelpunkt des Streifens steht das damalige Familienunternehmen "Washington Post" mit der Verlegerwitwe Katherine Graham (Meryl Streep) und ihr Reporter Ben Bagdikian (Tom Hanks) im Jahr 1971. Gegen den enormen Widerstand des Weißen Hauses veröffentlicht das Tandem die sogenannten Pentagon-Papiere, die das Lügenkonstrukt von Präsident Richard Nixon um den Vietnam-Krieg, entlarven. Die Verlegerwitwe riskiert alles und entscheidet für die uneingeschränkte Medienfreiheit und gegen das manipulative Establishment in Washington.

Die Publikation der geheimen Regierungspapiere war schließlich der Anfang vom Ende der Präsidentschaft Nixons. Ein Segen für die Demokratie in den USA. Fast ein halbes Jahrhundert später, tut Spielberg gut daran, massenwirksam an Vorbilder wie die "Washington Post" zu erinnern, die nicht vor den Mächtigen im Weißen Haus in die Knie geht. Denn nie zuvor war der Journalismus stärker bedroht.

Der Film besitzt noch eine weitere, spannende Ebene. Damals - in den Zeiten der "Pentagon Papers" und der "Washington Post" - war glasklar: was ist Wahrheit, was ist Lüge. Die scharfe Trennung ist schließlich das Fundament des Journalismus. Und genau diese Grundlage versuchen die Populisten dieser Welt zu zerstören.

Als Spielberg die Verlegerwitwe Friede Springer und deren Vorstandschef Matthias Döpfner anlässlich seines Filmes "Die Verlegerin" zum Gespräch traf, formuliert es der 71-jährige

