WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit gut behaupteter Tendenz geschlossen. Der ATX stieg geringfügig um 1,27 Punkte oder 0,04 Prozent auf 3409,26 Einheiten.

Marktteilnehmer berichteten von einem ruhigen und umsatzschwachen Geschäft zu Wochenbeginn und verwiesen zur Begründung vor allem auf die Feiertage in China und den USA.

Zudem standen keine nennenswerten Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an und auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen fiel äußerst dünn aus. Die Berichtssaison kommt erst am Mittwoch wieder in Schwung.

Das europäische Umfeld zeigte sich nach freundlichem Start überwiegend etwas schwächer. Der Euro schwächte sich gegen den US-Dollar zu Wochenbeginn leicht ab. Die Rohölpreise zogen hingegen etwas an.

Zu den größeren Gewinnern in Wien zählten die Aktien der OMV , die mit plus 0,90 Prozent auf 48,34 Euro an die Freitagsgewinne anschließen konnten. Auch Bawag waren erneut gesucht und zogen um 2,68 Prozent auf 45,98 Euro nach oben.

Unter den weiteren Indexschwergewichten zeigten sich Erste Group mit minus 0,18 Prozent auf 38,83 Euro leicht schwächer. Raiffeisen tendierten mit plus 0,16 Prozent auf 32,01 Euro gut behauptet. Voestalpine gaben 1,50 Prozent auf 46,69 Euro nach und Wienerberger schwächten sich um 0,67 Prozent auf 20,66 Euro ab.

Valneva korrigierten nach den klaren Freitagsgewinnen um 1,40 Prozent nach unten auf 3,51 Euro. Zu den größeren Verlierern im prime market zählten zu Wochenbeginn auch Semperit mit einem Abschlag in Höhe von 2,59 Prozent auf 17,28 Euro sowie Mayr-Melnhof , die 1,91 Prozent auf 123,20 Euro einbüßten./ger/APA/she

