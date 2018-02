ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Montagnachmittag der Abwärtsbewegung der übrigen europäischen Börsen gefolgt. Händler konnten jedoch keinen echten Impuls für die fallenden Kurse am Nachmittag ausmachen, nachdem sich diese am Mittag in Zürich nur knapp im Minus bewegt hatten. Der Datenkalender war fast leer und für Zurückhaltung unter Investoren sorgte außerdem die wegen eines Feiertages geschlossene Wall Street. Insgesamt blieb als positiver Faktor festzuhalten, dass sich die Lage an den Börsen insgesamt stabilisiert hat.

Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 8.909 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und drei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 28,83 (zuvor: 53,37) Millionen Aktien. Belastet wurde die Börse in der Schweiz von Abgaben der Schwergewichte Nestle, Roche und Novartis, die zwischen 1,0 und 1,4 Prozent nachgaben. Die Analysten von UBS und Credit Suisse hatten ihre Kursziele für die Titel des Lebensmittelkonzerns gesenkt, die Credit Suisse bekräftigte ihre Einstufung "Underperform" für die Nestle-Aktie. Die UBS unterstrich derweil die schwachen Umsatzaussichten von Nestle. Bei Novartis verwiesen Börsianer auf den neuen Mann an der Konzernspitze. Der neue Chef Vasant Narasimhan, der diesen Monat die Führung des Pharmariesens übernommen hat, muss entscheiden, wie weit die jüngste Schrumpfkur noch gehen soll.

Gegen den schwachen Gesamttrend zeigten sich Swiss Re mit einem Aufschlag von 0,7 Prozent. Die "Financial Times" hatte das bekannte Interesse des japanischen Mischkonzerns Softbank an einer Beteiligung an der Swiss Re noch einmal aufgewärmt. Laut dem Blatt könnten die Japaner mit bis zu 10 Milliarden Dollar beim Rückversicherer einsteigen. Die Zeitung zitierte Kreise, wonach Softbank mehrere Sitze im Verwaltungsrat einnehmen wolle. Mit Swiss Life stand derweil ein weiterer Versicherungswert an der Spitze des SMI-Tableaus. Die Titel zogen um 1,3 Prozent an. Die UBS-Analysten hatten die Aktie auf "Kaufen" von zuvor "Neutral" hochgestuft.

