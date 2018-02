Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Erholung in der vergangenen Woche ist der deutsche Aktienmarkt am Montag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der DAX verlor 0,5 Prozent auf 12.386 Punkte. Wegen einer geschlossenen Wall Street verlief das Geschäft weitgehend lust- und impulslos. Im Handel wurde den Abgaben keine allzu große Bedeutung beigemessen. Sie unterstrichen allerdings, dass sich die Anleger mit dem Einstieg Zeit lassen können. Die Gefahr sei gering, dass der Markt den Investoren nach oben weglaufe, hieß es. Im weiteren Wochenverlauf könnte die Veröffentlichung europäischer Einkaufsmanagerindizes und des Fed-Protokolls Akzente setzen.

Daimler von US-Abgasskandal belastet

Daimler büßten 2,1 Prozent ein. Der Autobauer wurde einem Zeitungsbericht zufolge in vertraulichen Unterlagen aus US-Ermittlungsakten in der Abgasaffäre belastet. Wie die "Bild am Sonntag" berichtete, existierten bei Daimler den Dokumenten zufolge gleich mehrere Software-Funktionen, um die gängigen US-Abgastests auf dem Prüfstand zu bestehen. Die US-Ermittler stießen demnach noch auf eine weitere verdächtige Funktion, die im Fahrzeugkontrollsystem stecke. Das Unternehmen rüste sich für Milliarden-Belastungen, hieß es dazu im Handelsblatt.

Laut den Analysten von Evercore kommen die neuen Vorwürfe nicht wirklich überraschend. Das Manipulationsthema werde die Automobilindustrie auf absehbare Zeit weiter begleiten nach dem VW-Desaster. Daimler hatte die Risiken, die mit den Untersuchungen in den USA verbunden seien, im Jahresbericht zudem bereits eingeräumt.

Dt. Börse vor Zahlenausweis mit relativer stärke

Einen Tag vor dem Zahlenausweis hielten sich Deutsche Börse mit einem Minus von 0,1 Prozent besser als der Gesamtmarkt. Die Eschborner dürften zwar ihre Ziele für das abgelaufene Jahr nicht erreicht haben - das wird aber erwartet und ist eingepreist. Wichtiger ist 2018 und hier sprechen einige Trends für ein gutes Jahr. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die Zeiten extrem niedriger Volatilitäten zu Ende gehen. Darüber hinaus dürfte die Deutsche Börse von steigenden Zinsen in den USA profitieren. Und des Weiteren könnte das Unternehmen Anteile des lukrativen Euro-Clearings wegen des Brexits von London nach Frankfurt ziehen.

In technischen Gegenbewegungen gewannen Lufthansa 1 Prozent und RWE 2,4 Prozent. Bei RWE stützte zudem eine Kaufempfehlung durch Goldman Sachs. Unter Druck standen Gerresheimer mit einem Minus von 3,2 Prozent. Die Titel des Verpackungsspezialisten litten unter einer Abstufung auf "Neutral" von "Overweight" durch JP Morgan.

Patrizia Immobilien zogen dagegen nach Zahlenvorlage um 2,5 Prozent an. Das Immobilienunternehmen hatte die zuletzt schon angehobene Gewinnprognose von "etwas mehr als 75 Millionen Euro" deutlich übertroffen. Der operative Gewinn betrug 82 Millionen Euro. In diesem Jahr rechnet Patrizia mit einem operativen Ergebnis von 85 bis 100 Millionen Euro.

Siltronic will Marge steigern

Im TecDAX verbesserten sich Siltronic um 1,6 Prozent. Der Wafer-Hersteller will die bereits hohe Marge weiter steigern und mittelfristig den japanischen Weltmarktführer Shin-Etsu einholen. Im SDAX ging es für Adler Real Estate um 1,8 Prozent nach oben. Händler beurteilten es positiv, dass Adler bis zu 70 Prozent an BCP übernehmen will für 539 Millionen Euro. "Das Geschäft ist wertsteigernd", sagte ein Händler. BCP gehört ein Immobilienportfolio von mehr als 11.000 Wohneinheiten in Deutschland.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 68,7 (Vortag: 107,0) Millionen Aktien im Wert von rund 2,66 (Vortag: 4,14) Milliarden Euro. Es gab 7 Kursgewinner, 22 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.385,60 -0,53% -4,12% DAX-Future 12.386,00 -0,49% -3,63% XDAX 12.392,86 -0,75% -3,64% MDAX 26.053,60 -0,52% -0,56% TecDAX 2.563,38 -0,57% +1,36% SDAX 12.090,32 -0,21% +1,71% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,29% -18 ===

